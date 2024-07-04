После обновления своих данных такие лица получат электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

В июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период действуют новые правила по военному учету и призыву, определенные законом о мобилизации. Этот закон вводит ряд нововведений и правил, в частности, обязанность определенных категорий мужчин пройти повторно ВЛК (военно-врачебную комиссию) и МСЭК (медико-социальную экспертизу).

Речь идет о законе № 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

Мужчинам призывного возраста с инвалидностью нужно обновить свои данные в ТЦК так же, как всем остальным лицам на военном учете. Исключение составляют лица с инвалидностью, исключенные из военного учета, а также те, кто признан непригодным к военной службе.

Лица с инвалидностью ІІ группы или ІІІ группы, получившие статус после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

После обновления своих данных такие лица получат электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии через личный электронный кабинет военнообязанного.

Чтобы получить отсрочку, мужчинам с инвалидностью рекомендуется взять с собой на военно-врачебную комиссию справку от МСЭК, пенсионное удостоверение инвалида, а также любые результаты обследований, подтверждающих наличие заболевания.

Если военно-врачебная комиссия подтвердит непригодность таких граждан, они смогут получить отсрочку от мобилизации.

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