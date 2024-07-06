СБУ заблокувала три групи в месенджерах, які допомагали уникати мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України припинили діяльність трьох груп у месенджерах, які поширювали інформацію про роботу військкоматів і сприяли ухиленню від мобілізації. Ці деструктивні канали в Telegram і групи у Viber діяли в містах Золотоноша, Умань та Ватутіне.

Про це повідомила пресслужба СБУ. У цих групах чоловіки призовного віку отримували інформацію про діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Адміністратори груп регулярно оновлювали дані про маршрути і місця вручення повісток, щоб попередити ухилянтів.

Учасники груп також мали можливість ділитися інформацією, зібраною самостійно або отриманою від інформаторів серед місцевих мешканців Черкащини. Загальна кількість підписників цих каналів сягала 3500 осіб. Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили адміністраторів груп, які перешкоджали мобілізації. Один із них, житель Золотоноші, керував групою з грудня 2023 по січень 2024 року і надавав виключно інформацію про вручення повісток у районі.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили SIM-картки та мобільні телефони з доказами їхньої протиправної діяльності.

Одному з фігурантів вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Наразі розглядається питання про повідомлення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

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