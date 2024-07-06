СБУ заблокировала три группы в мессенджерах, которые помогали избегать мобилизации мужчин призывного возраста в Черкасской области.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили деятельность трех групп в мессенджерах, которые распространяли информацию о работе военкоматов и способствовали уклонению от мобилизации. Эти деструктивные каналы в Telegram и группы Viber действовали в городах Золотоноша, Умань и Ватутино.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В этих группах мужчины призывного возраста получали информацию о деятельности Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в регионе.

Администраторы групп регулярно обновляли данные о маршрутах и ​​местах вручения повесток, чтобы предупредить уклонистов.

Участники групп также имели возможность делиться информацией, собранной самостоятельно или полученной от осведомителей среди местных жителей Черкасской области. Общее количество подписчиков этих каналов достигало 3500 человек. Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили администраторов препятствовавших мобилизации групп. Один из них, житель Золотоноши, руководил группой с декабря 2023 по январь 2024 и предоставлял исключительно информацию о вручении повесток в районе.

Во время обысков у подозреваемых стражи порядка изъяли SIM-карты и мобильные телефоны с доказательствами их противоправной деятельности.

Один из фигурантов уже сообщен о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период). В настоящее время рассматривается вопрос об извещении подозрений другим участникам преступной схемы.

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