За словами Романа Кулика – командира роти 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони – військове командування не може адекватно оцінити здатність особового складу на фронті.

На передовій українські військові відчувають фізичне та психологічне виснаження від тривалої війни. За словами командира роти 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони Романа Кулика, командування ігнорує ці проблеми та ставить перед ними завдання, що виглядають як для "космодесантників" або "підрозділів зі свіжими спортсменами та технікою".

Про це він написав у своєму X (Twitter).

За словами Романа Кулика, засновника ГО "Експертний корпус" та командира роти 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони, українське військове командування не може адекватно оцінити здатності свого особового складу на фронті.

Він зазначив, що бійцям часто ставлять передбачені для "космодесантників" завдання, і додав, що "аксіомою війни" є те, що старші начальники не можуть чи відмовляються об'єктивно оцінювати здатності своїх підлеглих.

Він підкреслив, що перед українськими бійцями ставлять завдання, які призначені "або для космодесантників, або для молодих спортивних бійців із свіжими підрозділами". Проте ігнорується той факт, що військові фізично і психологічно виснажені війною, а також бракує засобів та боєприпасів для підтримки піхоти.

"Командири, які озвучують ці речі, а не тупо козиряють — піддаються остракізму, висміюються як слабаки й соплі. В результаті такої криворукості/тупості/злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач — уже нікому їх виконувати. І доміно п*здує далі", — зауважив Кулик.

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