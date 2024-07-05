По словам Романа Кулика - командира роты 206-го батальона 241-й бригады Территориальной обороны – военное командование не может адекватно оценить способность личного состава на фронте.

На передовой украинские военные ощущают физическое и психологическое истощение от продолжительной войны. По словам командира роты 206-го батальона 241-й бригады Территориальной обороны Романа Кулика, командование игнорирует эти проблемы и ставит перед ними задачи, которые выглядят как "космодесантники" или "подразделения со свежими спортсменами и техникой".

Об этом он написал в своем X (Twitter).

По словам Романа Кулика, основателя ОО "Экспертный корпус" и командира роты 206-го батальона 241-й бригады Территориальной обороны, украинское военное командование не может адекватно оценить способность своего личного состава на фронте.

Он отметил, что бойцам часто ставят предусмотренные для "космодесантников" задачи и добавил, что "аксиомой войны" является то, что старшие начальники не могут или отказываются объективно оценивать способности своих подчиненных.

Он подчеркнул, что перед украинскими бойцами ставят задачи, предназначенные "либо для космодесантников, либо для молодых спортивных бойцов со свежими подразделениями". Однако игнорируется тот факт, что военные физически и психологически истощены войной, а также не хватает средств и боеприпасов для поддержки пехоты.

"Командиры, озвучивающие эти вещи, а не тупо козыряющие — подвергаются остракизму, высмеиваются как слабаки и сопли. В результате такой криворукости/тупости/преступной небрежности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит до хода. реалистичных задач — уже никому их выполнять.

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