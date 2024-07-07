За словами Віталія Смілки, зустрічаються люди, які із сарказмом запитують "а що, у нас війна?", тоді доводиться стримувати себе.

На передовій було легше, ніж працювати у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, оскільки деякі люди прямо заявляють, що "ви ту війну настрибали на Майдані ще у 2014 році". Про це заявив сержант Віталій Смілка, який зараз працює у Львівському ТЦК та СП.

За словами Віталія Смілки, зустрічаються люди, які з сарказмом запитують "а що, у нас війна?", тоді доводиться себе стримувати, адже згадуєш, скільки в тебе загинуло друзів та скільки знайомих отримали інвалідність.

"Той негатив до ТЦК він тебе ріже, прям в серце. Словами, не задумуючись, ще й з усмішками. А ти в цей час розумієш, скільки в тебе друзів загинуло, стали інвалідами. Мені інколи здається, що на передовій було легше, ніж з нашими людьми, бо там є чітко ворог: ти знаєш де він, що він. А тут інколи спілкуєшся з такими людьми, які в очі тобі кажуть: "Це ви ту війну настрибали на майдані ще у 2014". І ти не можеш нічого зробити йому", — пояснив військовий.

Сержант Віталій Смілка, співробітник ТЦК, підкреслив, що часто доводиться стримувати себе, оскільки люди навмисно говорять речі, які не варто адресувати військовому. Наприклад, саркастично запитують: "А що, у нас війна?"

"Я говорю, добренько, давайте з'їздимо на Марсове поле у нас у Львові, і ви там на могилах наших хлопців скажете, що у нас війни нема", — наголосив Смілка.

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