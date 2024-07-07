По словам Виталия Смелки, встречаются люди, которые с сарказмом спрашивают "а что, у нас война?", тогда приходится сдерживать себя.

На передовой было легче, чем работать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, поскольку некоторые люди прямо заявляют, что вы ту войну напрыгали на Майдане еще в 2014 году. Об этом заявил сержант Виталий Смилко, работающий сейчас во Львовском ТЦК и СП.

По словам Виталия Смелки, встречаются люди, которые с сарказмом спрашивают "а что, у нас война?", тогда приходится сдерживать себя, ведь вспоминаешь, сколько у тебя погибло друзей и сколько знакомых получили инвалидность.

"Тот негатив к ТЦК он тебя режет, прям в сердце. Словами, не задумываясь, еще и с улыбками. А ты в это время понимаешь, сколько у тебя друзей погибло, стали инвалидами. Мне иногда кажется, что на передовой было легче, чем с нашими людьми, потому что там четко враг: ты знаешь где он, что он иногда общаешься с такими людьми, которые в глаза тебе говорят: "Это вы ту войну напрыгали на площади еще в 2014". сделать ему", - объяснил военный.

Сержант Виталий Смилко, сотрудник ТЦК, подчеркнул, что часто приходится сдерживать себя, поскольку люди намеренно говорят вещи, которые не следует адресовать военному. Например, саркастически спрашивают: "А что, у нас война?"

"Я говорю, хорошенько, давайте съездим на Марсово поле у ​​нас во Львове, и вы там на могилах наших ребят скажете, что у нас войны нет", - подчеркнул Смелка.

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