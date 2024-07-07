У курортному районі Одеської Аркадії відбулася масова бійка між двома групами чоловіків, внаслідок якої серйозно постраждав 28-річний військовослужбовець

Недавно в одеській Аркадії відбулася масова сутичка між двома групами людей, в результаті якої серйозно постраждав 28-річний військовослужбовець. Про це у своїх соцмережах повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

2 липня в курортному районі Одеської Аркадії відбулася масова бійка між двома групами чоловіків, в результаті якої серйозно постраждав 28-річний військовослужбовець Денис із 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Він прогулювався з сім'єю та друзями, коли між ним і іншою групою чоловіків виникла конфліктна ситуація, що призвела до фізичного сутички.

Унаслідок бійки військового було госпіталізовано з важкими травмами, і він втратив значну кількість крові. Поліція затримала 35-річного нападника, який є уродженцем Херсона. Дем'ян Ганул, активіст, опублікував знімок нападника.

"Військових дуже багато, велика кількість з них не отримує належної реабілітації, це велика проблема сьогодення. Тому, ми маємо з розумінням ставитися, та допомагати ветеранам, якщо навіть відбувся конфлікт, його слід владнати без застосування сили проти наших захисників", — пише Ганул.

Місцеві пабліки повідомляють, що, за їхніми даними, постраждалий чоловік підійшов до інших чоловіків на вулиці і запитав, чи мають вони досвід служби в армії. Це, за словами очевидців, спричинило початок конфлікту.

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