В курортном районе Одесской Аркадии произошла массовая потасовка между двумя группами мужчин, в результате которой серьезно пострадал 28-летний военнослужащий

Недавно в одесской Аркадии произошла массовая стычка между двумя группами людей, в результате которой серьезно пострадал 28-летний военнослужащий. Об этом в своих соцсетях сообщил одесский активист Демьян Ганул.

2 июля в курортном районе Одесской Аркадии произошла массовая потасовка между двумя группами мужчин, в результате которой серьезно пострадал 28-летний военнослужащий Денис из 59-й отдельной мотопехотной бригады. Он прогуливался с семьей и друзьями, когда между ним и другой группой мужчин возникла конфликтная ситуация, приведшая к физическому столкновению.

В результате драки военный был госпитализирован с тяжелыми травмами, и он потерял значительное количество крови. Полиция задержала 35-летнего нападающего, который является уроженцем Херсона. Демьян Ганул, активист, опубликовал снимок нападающего.

"Военных очень много, большое количество из них не получает должной реабилитации, это большая проблема сегодняшнего дня. Поэтому мы должны с пониманием относиться и помогать ветеранам, если даже произошел конфликт, его следует уладить без применения силы против наших защитников", — пишет Ганул. .

Местные паблики сообщают, что, по их данным, пострадавший мужчина подошел к другим мужчинам на улице и спросил, имеют ли у них опыт службы в армии. Это, по словам очевидцев, повлекло начало конфликта.

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