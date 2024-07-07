Після 16 липня в Україні - це останній термін для оновлення даних військовозобов'язаними у ТЦК. Чоловіки призовного віку стикаються з ризиком отримати повістки або штрафи прямо на вулиці, залежно від того, чи оновив вони свої дані та чи мають при собі військово-облікові документи.

Юристка Марина Бекало пояснила, що представники ТЦК мають право зупиняти чоловіків призовного віку у будь-яких громадських місцях. При цьому вони повинні перевіряти дійсність військово-облікових документів (ВОД) і порівнювати їх інформацію з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР).

"У будь-якому разі, при зупинці в громадських місцях, представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи (ВОД), чи вони є діючими, а також, чи відповідають даним/відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР)", – зазначила юристка.

Юристка Марина Бекало пояснила, що якщо під час перевірки виявиться, що особа не має військово-облікових документів або вони містять недостовірні дані, їй загрожує штраф і повістка до ТЦК для оновлення даних. Також вона вказала, що ті, хто вчасно оновив свої персональні дані, не отримають штраф, але можуть отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

За словами Бекало, дії представників ТЦК та СП разом з поліцією в громадських місцях, на блокпостах чи на кордоні, пов'язані з перевіркою військово-облікових документів і врученням повісток до ТЦК та СП, ймовірно, будуть вважатися законними, зокрема за судовою практикою.

Джерело: В2В Consult.

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