После 16 июля в Украине это последний срок для обновления данных военнообязанными в ТЦК. Мужчины призывного возраста сталкиваются с риском получить повестки или штрафы прямо на улице, в зависимости от того, обновил ли они свои данные и имеют ли при себе военно-учетные документы.

Юрист Марина Бекало объяснила, что представители ТЦК имеют право останавливать мужчин призывного возраста в любых общественных местах. При этом они должны проверять действительность военно-учетных документов (ВОД) и сравнивать их информацию с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР).

"В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД), являются ли они действующими, а также соответствуют ли данным/ведомостям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР)", – отметила юрист.

Юристка Марина Бекало объяснила, что если во время проверки окажется, что у лица нет военно-учетных документов или они содержат недостоверные данные, ему грозит штраф и повестка в ТЦК для обновления данных. Также она указала, что вовремя обновившие свои персональные данные не получат штраф, но могут получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

По словам Бекало, действия представителей ТЦК и СП вместе с полицией в общественных местах, на блокпостах или на границе, связанные с проверкой военно-учетных документов и вручением повесток в ТЦК и СП, вероятно, будут считаться законными, в том числе судебной практикой.

Источник: В2В Consult.

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