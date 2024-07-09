Якщо особа не поспішає добровільно сплатити штраф - це може загрожувати арештом коштів, а також арештом майна.

Міністерство юстиції України надало роз'яснення щодо того, як можна дізнатись про відкриття провадження після отримання штрафу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться у роз'ясненні Мін'юсту.

Якщо особа отримала штраф від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і щодо неї відкрито виконавче провадження, вона зможе переглянути відомості про себе в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", - наголошується у повідомленні.

Особа може перевірити наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно себе безпосередньо через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП), не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Новина про арешт коштів та майна викликала бурхливу реакцію у мережі серед українців.

"Те у що ніхто не вірив, скоро стане реальністю. Якщо ви отримуєте штраф від ТЦК, не сплачуєте його, адже вам банально про цей штраф не повідомили, то спочатку буде накладено арешт на майно з подальшим його перепродажем. Також на нас чекають арешти на банківські рахунки. Чесно кажучи, у мене просто немає слів", - прокоментувала підприємець з Харькова Катерина, яка наразі проживає в Польщі.

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