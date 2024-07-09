Если лицо не спешит добровольно уплатить штраф, это может угрожать арестом средств, а также арестом имущества.

Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение о том, как можно узнать об открытии производства после получения штрафа от Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в разъяснении Минюста .

Если лицо получило штраф от Территориального центра комплектования и социальной поддержки и в отношении него открыто исполнительное производство, он сможет пересмотреть сведения о себе в Автоматизированной системе исполнительного производства (АССП).

"Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на уклоняющегося от военного учета лицо и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может угрожать арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации ", – отмечается в сообщении.

Лицо может проверить наличие открытых исполнительных производств по отношению к себе непосредственно через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП), не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.

Новость об аресте средств и имущества вызвала бурную реакцию в сети среди украинцев.

"То во что никто не верил, скоро станет реальностью. Если вы получаете штраф от ТЦК, не платите его, ведь вам банально об этом штрафе не сообщили, то сначала будет наложен арест на имущество с последующей его перепродажей. Также нас ждут аресты на банковские счета. Честно говоря, у меня просто нет слов", – прокомментировала предприниматель из Харькова Екатерина, которая сейчас проживает в Польше.

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