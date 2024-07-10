Зараз українців можуть зупинити на вулиці для перевірки документів, а потім забрати документи у ТЦК.

У зв'язку з загальною мобілізацією та оголошенням воєнного стану в Україні, представники Територіальних центрів комплектування та соціального захисту можуть зупиняти військовозобов'язаних для перевірки їх військово-облікових документів.

Трапляються випадки, коли чоловіка визнали непридатним до служби та забрали військово-обліковий документ. Юрист Андрій Топчій пояснив, як діяти у такому випадку, щоб уникнути проблем з ТЦК.

Він зазначив, що відповідно до пункту 22.7 Положення "Про військово-лікарську експертизу", затвердженого Наказом Міністерства оборони України № 402, постанова військово-лікарської комісії про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку потребує затвердження штатною військово-лікарською комісією.

Тому документи були направлені в регіональну військово-лікарську комісію для затвердження.

"Я би рекомендував вам отримати електронний військовий документ через ЦНАП або "Резерв+" і поки що його пред'являти співробітникам ТЦК та СП. Можливо, у вказаному документі вже підтягнеться інформація про проходження вами ВЛК. Якщо ні - напишіть письмовий запит до ТЦК з проханням надати відповідь про те, в якому зараз стані перебуває ваша справа. Ця відповідь фактично підтвердить, що ви дійсно пройшли ВЛК та наразі чекаєте затвердження постанови ВЛК регіональною ВЛК", — пояснив він.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.