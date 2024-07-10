Сейчас украинцев могут остановить на улице для проверки документов, а затем отобрать документы в ТЦК.

В связи с общей мобилизацией и объявлением военного положения в Украине представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты могут останавливать военнообязанных для проверки их военно-учетных документов.

Бывают случаи, когда мужчину признали непригодным к службе и забрали военно-учетный документ. Юрист Андрей Топчий объяснил, как действовать в таком случае, чтобы избежать проблем с ТЦК.

Он отметил, что согласно пункту 22.7 Положения "О военно-врачебной экспертизе", утвержденного Приказом Министерства обороны Украины № 402, постановление военно-врачебной комиссии о признании лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета требует утверждения штатной военно-врачебной комиссией.

Поэтому документы были направлены в региональную военно-врачебную комиссию для утверждения.

"Я бы рекомендовал вам получить электронный военный документ через ЦНАП или "Резерв+" и пока его предъявлять сотрудникам ТЦК и СП. Возможно, в указанном документе уже подтянется информация о прохождении вами ВЛК. Если нет - напишите письменный запрос в ТЦК с просьбой предоставить ответ о том, в каком состоянии сейчас находится ваше дело. Этот ответ фактически подтвердит, что что вы действительно прошли ВЛК и сейчас ждете утверждения постановления ВЛК", - объяснил он.

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