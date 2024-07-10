Одним із заходів для стабілізації фінансового становища країни, Кабінет міністрів України пропонує замороження рівня мінімальних зарплат і пенсій на найближчі декілька років.

Цю пропозицію підтверджує постанова Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки". Згідно з цим документом, соціальні стандарти в бюджеті не планується переглядати щонайменше протягом наступного року. Відомо, які наслідки може мати замороження мінімальних пенсій та зарплат.

Згідно з Бюджетною декларацією, яка відображає оцінки Кабміну щодо доходів та видатків, уряд не планує змінювати прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату до 2027 року.

Пропонується залишити мінімальну зарплату на рівні восьми тисяч гривень, як і зараз. Прожитковий мінімум для дітей до шести років залишиться на рівні 2 563 гривні, для дітей від шести до 18 років — 3 196 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум може залишитися на рівні 3 028 гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що наслідки замороження мінімальних зарплат та пенсій можуть бути гіршими, ніж прогнозується, через прискорення інфляції.

Одним із таких наслідків може бути збільшення рівня бідності в Україні, який вже зріс у 1,5-1,7 раза. Рівень глибокої бідності, коли людина не може забезпечити найпростіші фізіологічні потреби і, наприклад, змушена недоїдати, вже зріс у п’ять разів. Це може ще більше погіршити становище тих груп населення, які намагаються вижити на мінімальні виплати.

Джерело: vikna.tv

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