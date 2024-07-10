Кабинет министров Украины представляет заморозку уровня минимальной зарплаты и пенсии на ближайшие несколько лет.

Одним из мер по стабилизации финансового положения страны, Кабинет министров Украины предлагает заморозку уровня минимальных зарплат и пенсий на ближайшие несколько лет.

Это предложение подтверждает постановление Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы". Согласно этому документу социальные стандарты в бюджете не планируется пересматривать как минимум в течение следующего года. Известно, какие последствия могут иметь заморозки минимальных пенсий и зарплат.

Согласно Бюджетной декларации, отражающей оценки Кабмина относительно доходов и расходов, правительство не планирует изменять прожиточный минимум и минимальную заработную плату до 2027 года.

Предлагается оставить минимальную зарплату на уровне восьми тысяч гривен, как и сейчас. Прожиточный минимум для детей до шести лет останется на уровне 2563 гривны, для детей от шести до 18 лет - 3196 гривен. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум может остаться на уровне 3028 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность - 2361 гривна.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждает, что последствия заморозки минимальных зарплат и пенсий могут быть хуже прогнозируемого из-за ускорения инфляции.

Одним из таких последствий может быть повышение уровня бедности в Украине, который уже вырос в 1,5-1,7 раза. Уровень глубокой бедности, когда человек не может обеспечить простейшие физиологические потребности и, например, вынужден недоедать, уже вырос в пять раз. Это может еще больше усугубить положение тех групп населения, которые пытаются выжить на минимальные выплаты.

Источник: vikna.tv

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