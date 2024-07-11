У лютому 2024 року чоловік отримав повістку, проте не з'явився до військово-лікарської комісії (ТЦК), звинувачуючи його в ухиленні від мобілізації.

У Житомирській області чоловіка, який отримав повістку та півтора року уникав мобілізації, засудили. На суді чоловік провину визнав. Про це йдеться у вироку Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області.

За інформацією суду, у лютому 2024 року чоловік отримав повістку, проте не з'явився до військово-лікарської комісії (ТЦК), обвинувачуючи його у ухиленні від мобілізації.

На суді чоловік стверджував, що повістки він почав отримувати від лютого 2023 року. У той час він розпочав проходити військово-лікарську комісію у селищі Хорошів та мав завершити її у місті Житомирі, але так і не дістався до призначеного місця.

У грудні 2023 року йому повторно вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії, яку він пройшов 16 лютого 2024 року у м. Житомирі, де його визнали придатним до військової служби, проте він з вказаним висновком не згоден, бо у нього болить спина та у нього хворе серце, проте вказаний висновок обвинувачений в установленому порядку до іншої комісії чи до суду не оскаржував.

Підсудний пояснив, що не з'явився до військово-лікарської комісії (ТЦК), оскільки "не мав чим доїхати". Військовий, який працює у ТЦК, в свою чергу у суді зазначив, що спочатку чоловік ігнорував процедуру проходження військово-лікарської комісії, але пізніше його визнали придатним до мобілізації.

Коли чоловік не з'явився до ТЦК для відправлення на військову службу, до його помешкання приїхав працівник військкомату. Проте з будинку вийшла невідома дівчина, яка повідомила, що призовник "відсутній вдома, оскільки він пішов у невідомому напрямку".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

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