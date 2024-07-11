В феврале 2024 года мужчина получил повестку, однако не явился в военно-врачебную комиссию (ТЦК), обвиняя его в уклонении от мобилизации.

В Житомирской области мужчину, получившего повестку и полтора года избегавшего мобилизации, осудили. На суде мужчина вину признал. Об этом говорится в приговоре Володарско-Волынского районного суда Житомирской области.

По информации суда, в феврале 2024 года мужчина получил повестку, однако не явился в военно-врачебную комиссию (ТЦК), обвиняя его в уклонении от мобилизации.

На суде мужчина утверждал, что повестки он начал получать с февраля 2023 года. В то время он начал проходить военно-врачебную комиссию в поселке Хорошев и должен был завершить ее в городе Житомире, но так и не добрался до назначенного места.

В декабре 2023 года ему повторно вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии, которую он прошел 16 февраля 2024 года в г. Житомире, где его признали пригодным к военной службе, однако он с указанным выводом не согласен, потому что у него болит спина и у него у него больное сердце, однако указанный вывод обвиняемый в установленном порядке в другую комиссию или в суд не обжаловал.

Подсудимый объяснил, что не явился в военно-врачебную комиссию (ТЦК), поскольку "нечем было доехать". Военный, работающий в ТЦК, в свою очередь в суде отметил, что сначала мужчина игнорировал процедуру прохождения военно-врачебной комиссии, но позже его сочли годным к мобилизации.

Когда мужчина не явился в ТЦК для отправки на военную службу, в его дом приехал работник военкомата. Однако из дома вышла неизвестная девушка, которая сообщила, что призывник "отсутствует дома, поскольку он ушел в неизвестном направлении".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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