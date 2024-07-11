У червні 2024 року шукачі оновили або створили 303 649 резюме, найбільше відгуків, як завжди, надходило на вакансії з можливістю дистанційної роботи.

В Україні продовжується недостатній кадровий резерв на ринку праці. Незважаючи на збільшену конкуренцію та кількість відгуків на вакансії, цей показник залишається невеликим і не сприяє поліпшенню ситуації з набором співробітників у компаніях.

У червні 2024 року шукачі оновили або створили 303 649 резюме. Найбільше відгуків, як завжди, надходило на вакансії з можливістю дистанційної роботи.

Цікаво, що 14% кандидатів активно шукають роботу онлайн, хоча вакансій для такого типу роботи лише менше ніж 7%.

Найбільша конкуренція спостерігається у таких сферах:

ЗМІ, видавництво, поліграфія

IT, комп'ютери, інтернет

Культура, музика, шоу-бізнес

Дизайн, творчість

Топменеджмент, керівництво вищого рівня

Також за регіонами найбільше відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській та Харківській областях.

Роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях таких як робочі спеціальності і виробництво, охорона і безпека, транспорт і автобізнес, будівництво і архітектура, а також сільське господарство і агробізнес, отримують найменшу кількість відгуків.

Окремо за посадами, найменше відгуків надходить на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера та покрівельника.

Також відчувають дефіцит кадрів у Силах оборони та медицині, зокрема на посадах командира міномета, гранатометника, лікаря УЗД та гастроентеролога.

Джерело: РБК.

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