На Украине продолжается недостаточный кадровый резерв на рынке труда. Несмотря на увеличенную конкуренцию и количество отзывов на вакансии этот показатель остается небольшим и не способствует улучшению ситуации с набором сотрудников в компаниях.
В июне 2024 года искатели обновили или создали 303 649 резюме. Больше всего отзывов, как обычно, поступало на вакансии с возможностью дистанционной работы.
Интересно, что 14% кандидатов активно ищут работу онлайн, хотя вакансий для такого типа работы лишь менее 7%.
Наибольшая конкуренция наблюдается в следующих областях:
- СМИ, издательство, полиграфия
- IT, компьютеры, интернет
- Культура, музыка, шоу-бизнес
- Дизайн, творчество
- Топменеджмент, руководство высшего уровня
Также по регионам больше отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской и Харьковской областях.
Работодатели, размещающие вакансии в категориях таких как рабочие специальности и производство, охрана и безопасность, транспорт и автобизнес, строительство и архитектура, а также сельское хозяйство и агробизнес получают наименьшее количество отзывов.
Отдельно по должностям, меньше всего отзывов поступает на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, обывателя мебели, инструментальщика, оператора экструдера и кровельщика.
Также ощущают дефицит кадров в Силах обороны и медицине, в том числе на должностях командира миномета, гранатометчика, врача УЗИ и гастроэнтеролога.
Источник: РБК.
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