В июне 2024 года искатели обновили или создали 303 649 резюме, больше всего отзывов, как обычно, поступало на вакансии с возможностью дистанционной работы.

На Украине продолжается недостаточный кадровый резерв на рынке труда. Несмотря на увеличенную конкуренцию и количество отзывов на вакансии этот показатель остается небольшим и не способствует улучшению ситуации с набором сотрудников в компаниях.

В июне 2024 года искатели обновили или создали 303 649 резюме. Больше всего отзывов, как обычно, поступало на вакансии с возможностью дистанционной работы.

Интересно, что 14% кандидатов активно ищут работу онлайн, хотя вакансий для такого типа работы лишь менее 7%.

Наибольшая конкуренция наблюдается в следующих областях:

СМИ, издательство, полиграфия

IT, компьютеры, интернет

Культура, музыка, шоу-бизнес

Дизайн, творчество

Топменеджмент, руководство высшего уровня

Также по регионам больше отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской и Харьковской областях.

Работодатели, размещающие вакансии в категориях таких как рабочие специальности и производство, охрана и безопасность, транспорт и автобизнес, строительство и архитектура, а также сельское хозяйство и агробизнес получают наименьшее количество отзывов.

Отдельно по должностям, меньше всего отзывов поступает на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, обывателя мебели, инструментальщика, оператора экструдера и кровельщика.

Также ощущают дефицит кадров в Силах обороны и медицине, в том числе на должностях командира миномета, гранатометчика, врача УЗИ и гастроэнтеролога.

Источник: РБК.

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