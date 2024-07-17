Раніше ці пенсіонери могли отримувати виплати лише через Ощадбанк, але зараз ця ситуація змінилася.

У Пенсійному фонді оголосили про нові зміни. Тепер пенсіонери, яким раніше було заборонено змінювати банк для отримання пенсійних виплат, можуть це зробити. Деталі повідомили у ПФУ.

Так, Пенсійний фонд запровадив важливі зміни для військових пенсіонерів, надавши їм можливість самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.

Раніше ці виплати можна було отримувати лише через Ощадбанк, але тепер ситуація змінилася. Військові пенсіонери можуть змінити банк для отримання виплат, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Ці зміни стосуються осіб, які отримують виплати відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Подати заяву на зміну банку для отримання пенсії стало дуже просто:

Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У вашому особистому кабінеті перейдіть до розділу "Пенсійне забезпечення" і виберіть "Внесення змін до пенсійної справи". Знайдіть і виберіть заяву під назвою "Заява про зміну способу виплати пенсій для осіб, звільнених із військової служби та інших". Заповніть усі обов’язкові поля, позначені зірочкою, та вкажіть реквізити нового банку для отримання пенсії. При необхідності прикріпіть скан підтверджувальних документів. Погодьтесь на обробку персональних даних та підтверджуйте, що зобов’язуєтеся повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, що впливають на ваше пенсійне забезпечення. Підпишіть заповнену заяву за допомогою КЕП та надішліть її до ПФУ. Результати розгляду можна буде переглянути в розділі "Мої звернення" вашого особистого кабінету.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.