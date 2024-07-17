Раньше эти пенсионеры могли получать выплаты только через Ощадбанк, но сейчас ситуация изменилась.

В Пенсионном фонде объявили о новых изменениях. Теперь пенсионеры, которым раньше было запрещено изменять банк для получения пенсионных выплат, могут сделать это. Подробности сообщили в ПФУ.

Так, Пенсионный фонд ввел важные изменения для военных пенсионеров, предоставив им возможность самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.

Раньше эти выплаты можно получать только через Ощадбанк, но теперь ситуация изменилась. Военные пенсионеры могут изменить банк для получения выплат, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда.

Эти изменения касаются лиц, получающих выплаты в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и других лиц".

Подать заявление на смену банку для получения пенсии стало очень просто:

Авторизируйтесь на вебпортале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В вашем личном кабинете перейдите в раздел "Пенсионное обеспечение" и выберите "Внесение изменений в пенсионное дело". Найдите и выберите заявление под названием "Заявление об изменении способа выплаты пенсий для лиц, уволенных с военной службы и других". Заполните все обязательные поля, отмеченные звездочкой, и укажите реквизиты нового банка для получения пенсии. При необходимости прикрепите скан подтверждающих документов. Согласитесь на обработку персональных данных и подтверждайте, что обязуетесь сообщать Пенсионному фонду о любых изменениях, влияющих на ваше пенсионное обеспечение. Подпишите заполненное заявление с помощью КЭП и отправьте его в ПФУ. Результаты разбирательства можно будет просмотреть в разделе "Мои обращения" вашего личного кабинета.

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