Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив про дві проблеми, які виникають через швидке проходження ВВК.

Зараз в Україеі склалась проблемна ситуація з проходженням ВЛК. Нардеп Юрій Камельчук в коментарі для novyny.liv розкрив деталі та наголосив, що неналежне проходження ВЛК обертається подвійною проблемою для держави.

Він повідомив, що у частині випадків на проходження військово-лікарської комісії витрачається приблизно 5-7 хвилин.

Камельчук відзначив, що через недостатній медичний огляд виникають проблеми для призовника, а також для військової служби і держави. Якщо людина з хворобою вступає до армії і потім повертається на медичний огляд до госпіталів з ускладненнями, це може призвести до надмірного фінансування через надання додаткової військової інвалідності під час демобілізації.

Нардеп наголосив, що неефективний боєць — це проблема і це тягар для командира, а неналежне ВЛК обертається подвійною проблемою для держави.

Нагадаємо, наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Як заявили у Міноборони, проходження ВЛК для оновлення даних відразу не вимагається – лише після отримання окремої повістки на проходження ВЛК.

Однак користувачі стверджують, що без проходження ВЛК у ТЦК відмовляються вносити оновлені дані.

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