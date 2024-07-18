Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил о двух проблемах, возникающих из-за быстрого прохождения ВВК.

Сейчас в Украине сложилась проблемная ситуация с прохождением ВЛК. Нардеп Юрий Камельчук в комментарии для novyny.liv раскрыл детали и подчеркнул, что ненадлежащее прохождение ВЛК оборачивается двойной проблемой для государства.

Он сообщил, что в части случаев на прохождение военно-врачебной комиссии уходит примерно 5-7 минут.

Камельчук отметил, что из-за недостаточного медицинского осмотра возникают проблемы для призывника, а также для военной службы и государства. Если человек с болезнью вступает в армию и затем возвращается на медицинское освидетельствование в госпиталы с осложнениями, это может привести к чрезмерному финансированию из-за предоставления дополнительной военной инвалидности во время демобилизации.

Нардеп подчеркнул, что неэффективный боец ​​— это проблема и это бремя для командира, а ненадлежащее ВЛК оборачивается двойной проблемой для государства.

Напомним, законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Как заявили в Минобороны, прохождение ВЛК для обновления данных сразу не требуется только после получения отдельной повестки на прохождение ВЛК.

Однако пользователи утверждают, что без прохождения ВЛК в ТЦК отказываются вносить обновленные данные.

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