Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів, що його обслуговування у банку було обмежене, а причина виявилася взагалі за межею розуміння.

Клієнт "ПриватБанк" звернувся до поліції через часткове блокування своїх рахунків на основі конфіденційних даних. Він стверджує, що банк протиправно отримав інформацію з реєстрів Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де клієнти банків можуть залишати скарги та відгуки.

Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів, що його обслуговування в банку було обмежено, але причину цього рішення він дізнався не одразу. Виявилось, що банк послався на те, що клієнта притягували до кримінальної відповідальності кілька десятків років тому.

"Оператор контакт-центру підтвердив, що обмеження дійсно є, але які і через що повідомити відмовився. Лише згодом мені самостійно вдалося вияснити, що це обмеження 1.2 за їхнім кодифікатором, а саме — через те, що десятки років тому я притягувався до кримінальної відповідальності", — повідомив клієнт "ПриватБанку".

Чоловік зазначив, що правоохоронці з'ясують, як служба безпеки філіалу банку в Полтавській області змогла отримати цю інформацію і використати її на шкоду клієнту. Він вже подав заяву в поліцію.

Клієнт "ПриватБанку" додав, що вже кілька років займається фінансовими операціями з цінними паперами, але через обмеження від банку це стало неможливим.

"Цікаво — яким чином наявність судимості в громадян може обмежити їх право на проведення законних фінансових операцій? :, от вам і використання персональної інформації як кому заманеться, от і конституційні права і свободи громадян, які на практиці є тільки міфом", — додав клієнт "ПриватБанку" .

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити добрі гроші, продавши старі 5 копійок.

Також Politeka писала, українці можуть отримати 20 тисяч за стару гривню.