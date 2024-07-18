Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что его обслуживание в банке было ограничено, а причина оказалась вообще за гранью понимания.

Клиент "ПриватБанк" обратился в полицию из-за частичной блокировки своих счетов на основе конфиденциальных данных. Он утверждает, что банк противоправно получил информацию из реестров Министерства внутренних дел.

Об этом говорится на портале Минфин, где клиенты банков могут оставлять жалобы и отзывы.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что его обслуживание в банке было ограничено, но причину этого решения он узнал не сразу. Оказалось, что банк сослался на то, что клиент привлекался к уголовной ответственности несколько десятков лет назад.

"Оператор контакт-центра подтвердил, что ограничения действительно есть, но какие и из-за чего сообщить отказался. Лишь впоследствии мне самостоятельно удалось выяснить, что это ограничение 1.2 по их кодификатору, а именно из-за того, что десятки лет назад я привлекался к уголовной ответственности ", - сообщил клиент " ПриватБанка".

Мужчина отметил, что правоохранители выяснят, как служба безопасности филиала банка в Полтавской области смогла получить эту информацию и использовать ее в ущерб клиенту. Он уже подал заявление в полицию.

Клиент " ПриватБанка" добавил, что уже несколько лет занимается финансовыми операциями с ценными бумагами, но из-за ограничений банка это стало невозможным.

"Интересно — каким образом наличие судимости у граждан может ограничить их право на проведение законных финансовых операций? Вот вам и неприкосновенность частной жизни, вот вам и использование персональной информации как вздумается, вот и конституционные права и свободы граждан, которые на практике являются только мифом ", - добавил клиент " ПриватБанка".

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