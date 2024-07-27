За підпали автомобілів українських військових зловмисники отримують від 10-15 років ув'язнення у тюрьмі.

Заступник командира Третьої штурмової бригади ЗСУ, майор Максим Жорін, висловив незрозуміння по відношенню до співгромадян, які продаються російським спецслужбам за кілька тисяч доларів і підпалюють автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Про це він написв на своїй сторінці в Телеграм.

За словами офіцера ЗСУ, вибір громадян співпрацювати з ФСБ виглядає дивним через високий ризик отримання тривалого терміну ув'язнення за скоєний злочин. За такий злочин загрожує від 10 до 15 років у в'язниці.

"Досить складно зрозуміти, якими треба бути ідіотами, щоб за кілька тисяч доларів виконувати завдання ФСБ РФ. Наприклад, підпалювати автомобілі військових. Зараз правоохоронні органи дуже активно відпрацьовують такі епізоди. Різні малолітні, а іноді й досить дорослі дегенерати сідають на 10-15 років. Не встигають навіть свою тисячу доларів витратити", — зазначив Максим Жорін.

Військовий також закликав повідомляти правоохоронців у разі зустрічі з підозрілими ситуаціями, адже навіть важко уявити в яких масштабах зараз працюють росіяни серед цивільного населення українців.

Нещодавно також Максим Жорін розповідав, що на Харьківщині росіяни активно скидають бомби з дронів. Вони сконцентрували свої зусилля саме на цьому засобі ураження.

За його словами, ЗС РФ перекидають "голу" піхоту в розбиті підрозділи. Так, в окупантів часто залишається тільки командування бригади або дивізії, яка наступала, їй передають кілька батальйонів "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння. Жорін зазначив, що росіян відправляють у бій на штурми. Завдання у них одне — добігти до окопів українських солдатів.

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