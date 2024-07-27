За поджоги автомобилей украинских военных злоумышленники получают от 10-15 лет заключения в тюрьме.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ, майор Максим Жорин, выразил непонимание по отношению к согражданам, которые продаются российским спецслужбам за несколько тысяч долларов и поджигают автомобили военнослужащих ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Телеграмме .

По словам офицера ВСУ, выбор граждан сотрудничать с ФСБ выглядит странным из-за высокого риска получения длительного срока заключения за совершенное преступление. За такое преступление грозит от 10 до 15 лет в тюрьме.

"Довольно сложно понять, какими надо быть идиотами, чтобы за несколько тысяч долларов выполнять задачи ФСБ РФ. Например, поджигать автомобили военных. Сейчас правоохранительные органы очень активно отрабатывают такие эпизоды. Разные малолетние, а иногда и достаточно взрослые дегенераты садятся на 10-15 лет . Не успевают даже свою тысячу долларов потратить", - отметил Максим Жорин.

Военный также призвал сообщать стражам порядка в случае встречи с подозрительными ситуациями, ведь даже трудно представить в каких масштабах сейчас работают россияне среди гражданского населения украинцев.

Недавно также Максим Жорин рассказывал, что на Харьковщине россияне активно сбрасывают бомбы с дронов. Они сконцентрировали свои усилия именно на этом поражении.

По его словам, ВС рф опрокидывают "голую" пехоту в разбитые подразделения. Так, у окупантов часто остается только наступающее командование бригады или дивизии, ей передают несколько батальонов "голой" пехоты без техники и другого вооружения. Жорин отметил, что россиян отправляют в бой на штурмы. Задача у них одна – добежать до окопов украинских солдат.

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