Переважна більшість працівників ТЦК зараз - це військові, які пройшли службу і були списані через травми, але поведінка цивільних їх просто "вбиває".

В Україні, в умовах повномасштабної війни з росією, продовжується масштабна мобілізація чоловіків до військової служби. В Територіальних центрах комплектування (ТЦК) значна частка працівників є військовослужбовцями, які вже брали участь у бойових діях і були переведені на цивільну службу. Вони розповіли про реакцію людей на їхню роботу.

"Був випадок, коли ми підійшли до чоловіка для оповіщення, представились. Він нам каже: чого ви тут, чого ви не воюєте. Ми йому пояснили, що ми — військовослужбовці, які повернулися після поранення. Він каже: а чому ви повернулися, ідіть назад, я не піду", — згадує Влад "Джокер".

Валерій "Боцман" настоює на необхідності згадати те, через що проходить і проходила Україна, зокрема, втрати від російської агресії. Він закликає пригадати події в Бучі, Гостомелі та загальний вплив на всіх мешканців, особливо дітей. Валерій також підкреслює важливість пам'ятати про військових, які виконують свої обов'язки, а також про тих, хто страждає від ворожих атак, закликаючи людей подивитися на те, яку шкоду завдали окупанти.

"Боцман" служив на півдні, а після звільнення Херсона — на Донецькому напрямку. Воював у Бахмуті та прифронтовому населеному пункті Богданівка, де отримав поранення внаслідок бойових дій.

Віталій Смілка, учасник миротворчої місії в Іраку та антитерористичної операції на сході України, є одним з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт і зараз служать в одному з ТЦК на Львівщині. Він неодноразово чув від чоловіків, "що я здоровий і сиджу в тилу".

"Що я маю робити? Знімати штани, мені показувати свої ноги, де вирване м'ясо та сухожилля? Або розказувати як мені з голови викачували кісту після контузії? Вони ж нічого не чують. Тому я й нічого не пояснюю. Намагаюся взяти себе в руки та виконувати свою роботу. Хоча всередині закипаю", – розповів він.

Олександр, відомий під позивним "Мєлкий", вступив до Збройних Сил України в 2015 році і брав активну участь в антитерористичній операції. Вже на другий день після початку вторгнення він звернувся до військкомату.

"У ТЦК всі хлопці, які на даний час є, всі вони — з бойових частин, всі отримали травми: чи то психологічні, чи то фізичні, а в більшості своїй – і психологічні, і фізичні. Прохання до людей — відноситися з розумінням до тих, хто носить форму і представляється ТЦК", — закликає Олександр.

Джерело: Суспільне.

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