Подавляющее большинство работников ТЦК сейчас - это военные, прошедшие службу и списанные из-за травм, но поведение гражданских их просто "убивает".

В Украине, в условиях полномасштабной войны с россией, продолжается масштабная мобилизация мужчин в военную службу. В Территориальных центрах комплектования (ТЦК) значительная часть работников являются военнослужащими, уже участвовавшими в боевых действиях и переведенными на гражданскую службу. Они рассказали о реакции людей на их работу.

"Был случай, когда мы подошли к мужчине для оповещения, представились. Он нам говорит: чего вы здесь, чего вы не сражаетесь. Мы ему объяснили, что мы — военнослужащие, вернувшиеся после ранения. Он говорит: а почему вы вернулись, идите назад, я не пойду", - вспоминает Влад "Джокер".

Валерий "Боцман" настаивает на необходимости упомянуть о том, через что проходит и проходила Украина, в частности, потери от российской агрессии. Он призывает вспомнить происходящее в Буче, Гостомеле и общее влияние на всех жителей, особенно детей. Валерий также подчеркивает важность помнить о военнослужащих, выполняющих свои обязанности, а также о тех, кто страдает от вражеских атак, призывая людей посмотреть на то, какой вред нанесли оккупанты.

"Боцман" служил на юге, а после увольнения Херсона - на Донецком направлении. Воевал в Бахмуте и прифронтовом населенном пункте Богдановка, где получил ранения в результате боевых действий.

Виталий Смелка, участник миротворческой миссии в Ираке и антитеррористической операции на востоке Украины, является одним из киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт и сейчас служат в одном из ТЦК во Львовской области. Он неоднократно слышал от мужчин, "что я здоров и сижу в тылу".

"Что мне делать? Снимать штаны, мне показывать свои ноги, где вырвано мясо и сухожилия? Или рассказывать, как мне с головы выкачивали кисту после контузии? Они ведь ничего не слышат. Поэтому я ничего не объясняю. Пытаюсь взять себя в руки и выполнять свою работу. Хотя внутри закипаю", – рассказал он.



Александр, известный под позывным "Мелкий", вступил в Вооруженные Силы Украины в 2015 году и активно участвовал в антитеррористической операции. Уже на другой день после начала вторжения он обратился в военкомат.

"В ТЦК все ребята, которые в настоящее время есть, все они - из боевых частей, все получили травмы: будь то психологические, физические, а в большинстве своем - и психологические, и физические. Просьбы к людям - относиться с пониманием к тех, кто носит форму и представляется ТЦК", - призывает Александр.

Источник: Суспільне.

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