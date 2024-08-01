Примусова евакуація буде проводитись у шести населених пунктах, пише Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

Таке рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Кого торкнеться примусова евакуація

Зазначається, що учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб.

Примусову евакуацію запроваджено у шести населених пунктах Донеччини. Планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками або іншими законними представниками.

«У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», - розповіли в Міністерстві щодо примусової евакуації дітей.

Як відбуватиметься примусова евакуація

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери.

Евакуація здійснюється безкоштовно.

Зазначимо, що Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня 2023 року.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, ухвалює обласна військова адміністрація.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити дітей із батьками, був Бахмут, який наразі є тимчасово окупований російськими військами.

Також додамо, що з 6 серпня розпочинається безкоштовна евакуація жителів Донецької області на Рівненщину. Евакуація до Рівненської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, один раз на 8 днів, починаючи з 6 серпня, далі — 14 серпня, 22 та 30 серпня.

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