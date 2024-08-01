Принудительная эвакуация будет проводиться в шести населенных пунктах, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

Такое решение согласовали члены Координационного штаба по проведению обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

Кого коснется принудительная эвакуация

Отмечается, что участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительным способом.

Принудительная эвакуация введена в шести населенных пунктах Донбасса. Планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями.

«В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное», - рассказали в Министерстве принудительной эвакуации детей.

Как будет происходить принудительная эвакуация

Для предварительной записи необходимо позвонить по горячей линии Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры.

Эвакуация производится бесплатно.

Механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий правительство одобрило 7 марта 2023 года.

Решение о принудительной эвакуации детей, когда родители или опекуны обязаны уехать из опасного населенного пункта, принимает областная военная администрация.

Первым населенным пунктом, откуда начали принудительно вывозить детей с родителями, был Бахмут, который теперь временно оккупирован российскими войсками.

Также добавим, что с 6 августа начинается бесплатная эвакуация жителей Донецкой области в Ровенскую область. Эвакуация в Ровенскую область будет осуществляться специальным поездом, раз в 8 дней, начиная с 6 августа, далее — 14 августа, 22 и 30 августа.

Последние новости Украины:

Это самое страшное: спасатель ехал по вызову, а оказался на руинах своего дома, в котором находилась его семья.

Травил даже в больнице: подробности циничного преступления в Киеве.

Протест вступает в силу: есть погибшие и раненые, на улицах гремит стрельба.