Мацько майже 10 років служить в армії – у квітні його було поранено мінно-вибуховим пристроєм, що унеможливило його подальшу службу на фронті.

Олександр Мацько, який є службовцем роти охорони Полтавського міського ТЦК та СП, поділився деталями щодо своєї роботи на посаді військкома та висловив своє сприйняття ставлення людей до працівників центрів комплектування.

Мацько майже 10 років служить у війську. У квітні 2022 року він був поранений мінно-вибуховим пристроєм, що зробило неможливим його подальшу службу на фронті. Зараз він працює у роті охорони Полтавського міського ТЦК.

Військовий пояснив, що отримав поранення у результаті вибуху протитанкової магнітної міни, коли їхав на звичайному пікапі.

"52 осколки в нозі, другу ногу трішки мені обсмалило. Дві пересадки шкіри. Дві операції робили. Я отримав інвалідність і мене з десантно-штурмової бригади "списали" як непридатного до несення служби у штурмових підрозділах", – розповів Мацько.

Після року лікування та відновлення він розпочав службу у Полтавському ТЦК. Він розповів, що відношення цівільних досить різне. Деякі з розумінням ставляться, деякі негативно, деякі агресивно.

"Можна бути посланим за день ну разів 10. Підходиш до людини: "Добрий день. Чи перебуваєте ви на військовому обліку?" І людина починає панікувати, кіпішувати: "А? Що? ТЦК? Ідіть самі воюйте!". Тебе оточує людей 20, цих бабусь, дідусів, які тебе ледве не ціпками б’ють. "Куди ви хлопчика забираєте?" – додав Мацько.

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