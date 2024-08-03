Мацько почти 10 лет служит в армии - в апреле он был ранен минно-взрывным устройством, что сделало невозможным для его дальнейшей службы на фронте.

Александр Мацько, служащий роты охраны Полтавского городского ТЦК и СП, поделился деталями своей работы на должности военкома и выразил свое восприятие отношения людей к работникам центров комплектования.

Мацько почти 10 лет служит в армии - в апреле он был ранен минно-взрывным устройством, что сделало невозможным для его дальнейшей службы на фронте. В настоящее время он работает во рту охраны Полтавского городского ТЦК.

Военный объяснил, что получил ранение в результате взрыва противотанковой магнитной мины, когда ехал на обычном пикапе.

"52 осколка в ноге, вторую ногу немного обжарило. Две пересадки кожи. Две операции делали. Я получил инвалидность и меня с десантно-штурмовой бригады "списали" как непригодного к несению службы в штурмовых подразделениях", - рассказал Мацько.

После года лечения и восстановления он приступил к службе в Полтавском ТЦК. Он рассказал, что отношение гражданских довольно разное. Некоторые понимают, некоторые негативно, некоторые агрессивно.

"Можно быть посланным за день ну раз 10. Подходишь к человеку: "Добрый день. Состоите ли вы на военном учете?» И человек начинает паниковать, кипешить: «А? Что? ТЦК? Идите сами воюйте!". Тебя окружает людей 20, этих бабушек, дедушек, которые тебя чуть ли не палками бьют. "Куда вы мальчика забираете?" - добавил Мацько.

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