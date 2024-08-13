Дізнайтеся, як приготувати смачний борщ з пекінською капустою за рецептом зірки шоу "Танці з зірками" Ілони Гвоздєвої.

Цей рецепт борщу з пекінською капустою порадує всіх, хто цінує нестандартні смаки. Приготування просте, а для ще більшого задоволення, Politeka підготувала для вас смачну пораду.

Рецептом поділилася відома хореографиня та тренерка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздєва. Зірка має особливий рецепт борщу, який включає пекінську капусту, що надає страві неповторного смаку. Давайте ми приготуємо цей борщ разом.

Інгредієнти:

Ребра свинячі – 2 шт.

Картопля – 4 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Пекінська капуста – 1 качан

Часник – 2-3 зубчики

Томатний сік – 0.5 склянки

Бурякова заправка – 20 г

Сіль і перець – до смаку

Рослинна олія – для смаження

Зелень – для прикраси

Приготування:

Наріжте ребра на порційні шматки і картоплю. Помістіть їх у каструлю, залийте водою і варіть. Цибулю та моркву наріжте і обсмажте на сковороді до м'якості. Додайте бурякову заправку та томатний сік або пасту, добре перемішайте. Коли м'ясо та картопля будуть готові, додайте підготовлену заправку в каструлю. Доведіть до кипіння. В кінці додайте нашатковану пекінську капусту, сіль і перець. Варіть до готовності капусти.

Порада: Дайте борщу настоятися перед подачею для покращення смаку. Подавайте з посипаною зеленню.

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