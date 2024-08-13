Цей рецепт борщу з пекінською капустою порадує всіх, хто цінує нестандартні смаки. Приготування просте, а для ще більшого задоволення, Politeka підготувала для вас смачну пораду.
Рецептом поділилася відома хореографиня та тренерка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздєва. Зірка має особливий рецепт борщу, який включає пекінську капусту, що надає страві неповторного смаку. Давайте ми приготуємо цей борщ разом.
Інгредієнти:
- Ребра свинячі – 2 шт.
- Картопля – 4 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Пекінська капуста – 1 качан
- Часник – 2-3 зубчики
- Томатний сік – 0.5 склянки
- Бурякова заправка – 20 г
- Сіль і перець – до смаку
- Рослинна олія – для смаження
- Зелень – для прикраси
Приготування:
- Наріжте ребра на порційні шматки і картоплю. Помістіть їх у каструлю, залийте водою і варіть.
- Цибулю та моркву наріжте і обсмажте на сковороді до м'якості. Додайте бурякову заправку та томатний сік або пасту, добре перемішайте.
- Коли м'ясо та картопля будуть готові, додайте підготовлену заправку в каструлю. Доведіть до кипіння.
- В кінці додайте нашатковану пекінську капусту, сіль і перець. Варіть до готовності капусти.
Порада: Дайте борщу настоятися перед подачею для покращення смаку. Подавайте з посипаною зеленню.
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