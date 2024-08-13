Этот рецепт борща с пекинской капустой обрадует всех, кто ценит нестандартные вкусы. Приготовление простое, а для еще большего удовольствия, Politeka подготовила для вас вкусный совет.
Рецептом поделилась известная хореографиня и тренер шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева . Звезда имеет особый рецепт борща, включающий пекинскую капусту, придающую блюду неповторимый вкус. Давайте мы приготовим этот борщ вместе.
Ингредиенты:
- Ребра свиные – 2 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Пекинская капуста – 1 кочан
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Томатный сок – 0.5 стакана
- Свекольная заправка – 20 г
- Соль и перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Зелень – для украшения
Приготовление:
- Нарежьте ребра на порционные куски и картофель. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и варите.
- Лук и морковь порежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавить свекольную заправку и томатный сок или пасту, хорошо перемешать.
- Когда мясо и картофель будут готовы, добавьте подготовленную заправку в кастрюлю. Доведите до кипения.
- В конце добавьте нашинкованную пекинскую капусту, соль и перец. Варите до готовности капусты.
Совет: Дайте борщу настояться перед подачей для улучшения вкуса. Подавайте с посыпанной зеленью.
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