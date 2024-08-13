Этот рецепт борща с пекинской капустой обрадует всех, кто ценит нестандартные вкусы. Приготовление простое, а для еще большего удовольствия, Politeka подготовила для вас вкусный совет.

Рецептом поделилась известная хореографиня и тренер шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева . Звезда имеет особый рецепт борща, включающий пекинскую капусту, придающую блюду неповторимый вкус. Давайте мы приготовим этот борщ вместе.

Ингредиенты:

  • Ребра свиные – 2 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Пекинская капуста – 1 кочан
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Томатный сок – 0.5 стакана
  • Свекольная заправка – 20 г
  • Соль и перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Зелень – для украшения

борщ

Приготовление:

  1. Нарежьте ребра на порционные куски и картофель. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и варите.
  2. Лук и морковь порежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавить свекольную заправку и томатный сок или пасту, хорошо перемешать.
  3. Когда мясо и картофель будут готовы, добавьте подготовленную заправку в кастрюлю. Доведите до кипения.
  4. В конце добавьте нашинкованную пекинскую капусту, соль и перец. Варите до готовности капусты.

борщ

Совет: Дайте борщу настояться перед подачей для улучшения вкуса. Подавайте с посыпанной зеленью.

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