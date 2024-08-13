Узнайте, как приготовить вкусный борщ с пекинской капустой по рецепту звезды шоу "Танцы со звездами" Илоны Гвоздевой.

Этот рецепт борща с пекинской капустой обрадует всех, кто ценит нестандартные вкусы. Приготовление простое, а для еще большего удовольствия, Politeka подготовила для вас вкусный совет.

Рецептом поделилась известная хореографиня и тренер шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева . Звезда имеет особый рецепт борща, включающий пекинскую капусту, придающую блюду неповторимый вкус. Давайте мы приготовим этот борщ вместе.

Ингредиенты:

Ребра свиные – 2 шт.

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Пекинская капуста – 1 кочан

Чеснок – 2-3 зубчика

Томатный сок – 0.5 стакана

Свекольная заправка – 20 г

Соль и перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Зелень – для украшения

Приготовление:

Нарежьте ребра на порционные куски и картофель. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и варите. Лук и морковь порежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавить свекольную заправку и томатный сок или пасту, хорошо перемешать. Когда мясо и картофель будут готовы, добавьте подготовленную заправку в кастрюлю. Доведите до кипения. В конце добавьте нашинкованную пекинскую капусту, соль и перец. Варите до готовности капусты.

Совет: Дайте борщу настояться перед подачей для улучшения вкуса. Подавайте с посыпанной зеленью.

Читайте также:

Будет мягким и сладким: "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт трехслойного пирога с орешками

Готовится быстро и легко: "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт улучшенного "не Киевского" торта

С оригинальным вкусом: "Мастер Шеф" Хименес-Браво заинтриговал рецептом картофеля с грибами