Хочете посадити свої перші фруктові дерева або виростити свій домашній садок - зараз, восени, саме час.

Досвідчені господарі поділися порадами, як і коли садити фруктові дерева восени.

Щоб підготуватися до зимового сезону, коли швидкість фотосинтезу (тобто виробництва їжі) найнижча через найкоротші дні, фруктові дерева піддаються інтенсивному зростанню коріння восени, щоб вони могли запасати більше поживних речовин і підтримувати себе в темні дні зими.

Коли садити фруктові дерева восени:

1) Правильне фруктове дерево для правильного місця – це 50% рівняння успіху.

Вивчіть фруктове дерево, яке ви хочете посадити восени . Чи воно відчутне до тепла? Скільки місця йому потрібно? Чи любить воно багато води, як мангове дерево, чи менше, як цитрусове чи гранатове дерево?

Який у вас ґрунт? Чи достатньо сонячного світла? Чи достатньо проникної поверхні ґрунту для коріння?

2) Викопайте ідеальну яму для фруктового дерева. Викопайте яму для посадки так, щоб вона була вдвічі ширша за кореневу грудку і таку ж глибину, як кореневий розтруб.

3) Підтримуйте чистоту та простоту навколо дерева, яке хочете посадити восени.

Не додавайте жодних ґрунтових добавок або нерідного ґрунту в посадкову яму! Додавання таких елементів до посадкових ям — ще одна поширена помилка про посадку дерев.

Джерело: beta.foodforward.

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