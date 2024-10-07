Прежде чем вы решитесь на обрезку и начнете, желательно повнимательнее осмотреть свое дерево, чтобы не потерять урожай.

Не допустите критических ошибок во время обрезк своих деревьев, чтобі не потерять урожай.

Лучшее время для обрезки многих деревьев — сухой осенний день, когда температура не ниже -5 °C.

Однако, не для всех деревьев подходит єто правило по обрезке, поскольку можно допустить много ошибок.

На остальных деревьях сначала удалите более толстые ветви на дереве, растущие внутрь, вниз или прямо вверх, а также избавьтесь от мертвой листвы.

Любые ветви, растущие прямо вверх, следует удалить на развилке, чтобы стимулировать их рост и способствовать цветению.

Это также укрепит горизонтальные ветви деревьев и те, которые растут наружу, потому что лучшие плодовые ветви растут именно здесь.

Плодовые побеги на деревьях, на которых уже есть цветочные почки, зимой следует обрезать примерно на треть. Это предотвратит слишком длинное развитие ветвей и их поломку под тяжестью плодов.

В целях точной настройки следует обрезать все тонкие ветки, растущие прямо вверх или прямо вниз.

Какие деревья нельзя обрезать осенью, чтобы не потерять урожай?

Абрикосы, сливы, вишни и черешни - эти деревья нельзя беспокоить осенью, для них лучшим будет весенняя обрезка.

Для абрикоса и персика осенью допустима лишь легкая санитарная обрезка, при условии их хорошего состояния здоровья.

Молодые и недавно посаженные деревья так же лучше оставить без обрезки осенью.

Вишню можно обрезать с сентября по начало ноября, но обязательно ориентируйтесь на состояние дерева – они должны сбросить листья.

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