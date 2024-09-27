Если вы задаетесь вопросом, как обрезать разные виды яблонь осенью, ответ зависит от ваших целей.

Если Вы хотите уменьшить размер яблони или поощрить молодое фруктовое дерево расти быстрее - правильная обрезка деревьев в правильное время года может помочь вам достичь этих целей и получить хороший урожай.

После солнечного лета ваша яблоня дала хороший урожай, она делает это посредством фотосинтеза: процесса, посредством которого ваше дерево превращает солнечный свет в сахара, которые хранятся в его листьях.

Когда погода становится прохладнее, дерево готовится к покою, перемещая эти сахара вниз в свои корни для зимнего хранения.

Яблони следует обрезать в период покоя, между ноябрем и мартом, когда листья опадают и они не растут активно.

Обрезка в любое другое время года может означать, что вы случайно срежете плодовые шпоры или цветы, или, что еще хуже, можете повредить дерево и впустить инфекцию.

Лучше всего выбрать для обрезки яблони сухой и безморозный день, так как это поможет срезам быстрее зажить.

Подходящее ли это время для обрезки разных видов яблонь?

Если вы живете в холодном климате, зимняя обрезка действительно является хорошим временем для обрезки фруктовых деревьев, потому что дерево находится в состоянии покоя, без листьев, цветов или плодов.

Это означает, что будет легко увидеть структуру вашего дерева и решить, какие обрезки сделать.

Зимняя обрезка яблонь стимулирует бурный рост: Более того, когда вы обрезаете дерево в конце зимы или в начале весны, вы стимулируете бурный рост. Почему? Ну, потому что вы выбираете лучшие ветви, которые нужно сохранить, удаляя ветви более низкого качества.

Это означает, что когда придет весна, яблоня не будет тратить свою энергию на подпитку роста некачественных ветвей.

Вместо этого оно сосредоточит эту энергию на лучших ветвях.

Источник: rootsplants.

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