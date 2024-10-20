Пенсійний вік може бути зменшений на 5, 10 років або більше залежно від професії, і це застосовується не тільки шахтарів та металургів, а й багатьох інших спеціалістів. Про це інформують у ПФУ.

Хто має право на пенсію на пільгових умовах

Списки, які мають право на пільгову пенсію, а також небезпечні виробництва затверджувалися окремими постановами в різні роки. Загалом ці списки включають тисячі позицій, охоплюючи безліч галузей і професій.

Наприклад, шахтарі й металурги мають можливість вийти на пенсію раніше за спеціальними умовами, якщо відпрацьовано за списком №1 не менше 25 років. Це означає, що, почавши працювати в 18 років, можна піти на пенсію вже в 43 роки.

Зверніть увагу: важливо орієнтуватися на актуальні списки пільгових професій, адже вони могли змінитися. Деякі професії, які раніше були пільговими, могли зникнути з нових списків, або навпаки — з'явитися нові.

Є також категорії професій, де достатньо 20 років роботи для виходу на пенсію без додаткових вимог. Сюди належать робітники очисного вибою, прохідники та сталевари. У цих випадках атестація робочого місця не потрібна.

СПИСОК №1 Працівники за списком №1 можуть вийти на пенсію в 50 років. Виплати призначають:

чоловікам зі стажем не менше 25 років, з яких 10 років – пільгові;

жінкам із загальним стажем 20 років, з яких 7 років і 6 місяців – пільгові.

Якщо пільгового стажу менше, але не менше половини необхідного, пенсійний вік може бути знижений на кілька років.

СПИСОК №2 Для тих, хто працював за списком №2, пенсійний вік знижується до 55 років. Перейти на пенсію раніше могли:

чоловіки зі стажем 30 років, з яких 12,5 років – пільгові;

жінки зі стажем 25 років, з яких 10 років – пільгові.

Додаткові пільги

Працівники підземних робіт мають окремі привілеї. Якщо вони працювали в шахті хоча б один рік, але не набрали повного пільгового стажу, то можуть вийти на пенсію в 59 років, за умови наявності необхідного загального стажу.

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