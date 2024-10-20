Пенсионный возраст может быть уменьшен на 5, 10 лет или более в зависимости от профессии, и это применимо не только шахтерам и металлургам, но и многим другим специалистам. Об этом информируют в ПФУ.

Кто имеет право на пенсию на льготных условиях

Списки, имеющие право на льготную пенсию, а также опасные производства утверждались отдельными постановлениями в разные годы. В общем, эти списки включают тысячи позиций, охватывая множество отраслей и профессий.

К примеру, шахтеры и металлурги имеют возможность выйти на пенсию раньше по специальным условиям, если отработано по списку №1 не менее 25 лет. Это значит, что, начав работать в 18 лет, можно уйти на пенсию уже в 43 года.

Обратите внимание: важно ориентироваться на актуальные списки льготных профессий, потому что они могли измениться. Некоторые профессии, ранее бывшие льготными, могли исчезнуть из новых списков, или наоборот — появиться новые.

Есть также категории профессий, где достаточно 20 лет работы для ухода на пенсию без дополнительных требований. Сюда относятся рабочие очистного забоя, проходчики и сталевары. В этих случаях аттестация рабочего места не требуется.

СПИСОК №1 Сотрудники по списку №1 могут выйти на пенсию в 50 лет. Выплаты назначаются:

мужчинам со стажем не менее 25 лет, из которых 10 лет – льготные;

женщинам с общим стажем 20 лет, из которых 7 лет и 6 месяцев – льготные.

Если льготный стаж меньше, но не менее половины необходимого, пенсионный возраст может быть снижен на несколько лет.

СПИСОК №2 Для работающих по списку №2 пенсионный возраст снижается до 55 лет. Перейти на пенсию раньше могли:

мужчины со стажем 30 лет, из которых 12,5 лет – льготные;

женщины со стажем 25 лет, из которых 10 лет – льготные.

Дополнительные льготы

Работники подземных работ обладают отдельными привилегиями. Если они работали в шахте хотя бы один год, но не набрали полный льготный стаж, то могут выйти на пенсию в 59 лет, при наличии необходимого общего стажа.

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