Більше п'яти мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менші за 4 тисячі гривень, що вимагає використання податків для покриття дефіциту та впровадження нової системи.

1 липня 2025 року в Україні розпочнеться нова пенсійна реформа, основною метою якої є впровадження накопичувальної системи - це суттєво вплине на українських громадян.

ЗМІ розбирались, як це позначиться на громадянах і що зміниться в пенсійному забезпеченні.

Головним аспектом пенсійної реформи 2025 року стане перехід на накопичувальну систему, згідно з якою з липня громадяни будуть зобов’язані вносити кошти на свої індивідуальні рахунки.

Ці внески будуть виплачуватися після виходу на пенсію, а ефект від реформи стане відчутним через 20–30 років. З новою системою пенсії складатимуть 40% від заробітної плати за повного страхового стажу, що практично вдвічі перевищує сучасний рівень.

Запровадження цієї реформи в Україні обумовлене кількома ключовими чинниками: зменшенням населення, старінням нації, зниженням народжуваності та скороченням кількості працездатних громадян.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що уряд вже узгодив необхідне законодавство для впровадження нової пенсійної системи, яка запланована на липень 2025 року. Накопичувальна система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, тоді як інші зможуть приєднатися до неї на добровільній основі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що розмір пенсійних виплат залежатиме від кількості накопичених балів за кожен рік трудової діяльності. Наприклад, за середню зарплату людина отримає 10 балів, а ті, хто заробляє більше, відповідно, отримають й більше балів. Ці бали щорічно будуть конвертуватися у пенсійні виплати з урахуванням актуальної середньої заробітної плати в країні.

Джерело: 24Канал.

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