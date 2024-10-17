Более пяти миллионов пенсионеров получают пенсии менее 4 тысяч гривен, что требует использования налогов для покрытия дефицита и внедрения новой системы.

1 июля 2025 в Украине начнется новая пенсионная реформа, основной целью которой является внедрение накопительной системы - это существенно повлияет на украинских граждан.

СМИ разбирались, как это скажется на гражданах и что изменится в пенсионном обеспечении.

Главным аспектом пенсионной реформы 2025 станет переход на накопительную систему, согласно которой с июля граждане будут обязаны вносить средства на свои индивидуальные счета.

Эти взносы будут выплачиваться после ухода на пенсию, а эффект от реформы станет ощутимым через 20–30 лет. С новой системой пенсии будут составлять 40% от заработной платы за полный страховой стаж, что практически вдвое превышает современный уровень.

Внедрение этой реформы в Украине обусловлено несколькими ключевыми факторами: уменьшением населения, старением нации, снижением рождаемости и сокращением количества трудоспособных граждан.

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что правительство уже согласовало необходимое законодательство для внедрения новой пенсионной системы, которая запланирована на июль 2025 года. Накопительная система будет обязательна для граждан, рожденных после 2000 года, тогда как другие смогут присоединиться к ней на добровольной основе.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что размер пенсионных выплат будет зависеть от количества накопленных баллов за каждый год трудовой деятельности. Например, за среднюю зарплату человек получит 10 баллов, а зарабатывающие больше соответственно получат и больше баллов. Эти баллы будут ежегодно конвертироваться в пенсионные выплаты с учетом актуальной средней заработной платы в стране.

Источник: 24Канал.

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