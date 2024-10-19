Проте, за словами Лисак, навіть у таких випадках бувають моменти, коли батька-одинака мобілізують під час дії воєнного стану.

Батько-одинак, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації до Збройних сил України.

Про це розповіла Юристка Ангеліна Лисак розповіла на порталі "Юристи.UA".

Однак, якщо він не оформить цю відстрочку в документальному вигляді в територіальному центрі комплектування (ТЦК), його можна мобілізувати і призначити до війська.

Юристка Ангеліна Лисак пояснила, які документи потрібні для отримання відстрочки. Згідно з українським законодавством, людина, яка самостійно виховує дітей, має право на відстрочку від мобілізації, якщо подає до ТЦК заяву та надає такі документи:

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства;

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення про позбавлення його (її) батьківських прав.

Проте, за словами Лисак, навіть у таких випадках бувають моменти, коли батька-одинака мобілізують під час дії воєнного стану.

«Якщо відстрочка не оформлена належним чином, то чоловіка можуть мобілізувати», — зазначила юристка.

Тому важливо, щоб батько-одинак ​​завчасно оформив право на відстрочку, оскільки в іншому випадку, навіть маючи неповнолітніх дітей без матері, його можуть призвати до Збройних сил України.

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