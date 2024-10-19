Однако, по словам Лысака, даже в таких случаях бывают моменты, когда отца-одиночку мобилизуют во время действия военного положения.

Отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Об этом рассказала Юрист Ангелина Лысак рассказала на портале "Юристи.UA".

Однако если он не оформит эту отсрочку в документальном виде в территориальном центре комплектования (ТЦК), его можно мобилизовать и назначить в армию.

Юрист Ангелина Лысак объяснила, какие документы нужны для получения отсрочки. Согласно украинскому законодательству, человек, самостоятельно воспитывающий детей, имеет право на отсрочку от мобилизации, если подает в ТЦК заявление и предоставляет следующие документы:

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение о лишении его (ее) родительских прав.

Однако, по словам Лысака, даже в таких случаях бывают моменты, когда отца-одиночку мобилизуют во время действия военного положения.

«Если отсрочка не оформлена должным образом, мужчины могут мобилизовать», — отметила юрист.

Поэтому важно, чтобы отец-одиночка заблаговременно оформил право на отсрочку, поскольку в противном случае, даже имея несовершеннолетних детей без матери, его могут призвать в Вооруженные силы Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ