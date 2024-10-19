Отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины.
Об этом рассказала Юрист Ангелина Лысак рассказала на портале "Юристи.UA".
Однако если он не оформит эту отсрочку в документальном виде в территориальном центре комплектования (ТЦК), его можно мобилизовать и назначить в армию.
Юрист Ангелина Лысак объяснила, какие документы нужны для получения отсрочки. Согласно украинскому законодательству, человек, самостоятельно воспитывающий детей, имеет право на отсрочку от мобилизации, если подает в ТЦК заявление и предоставляет следующие документы:
- военно-учетный документ;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства;
- свидетельство о смерти одного из родителей или решение о лишении его (ее) родительских прав.
Однако, по словам Лысака, даже в таких случаях бывают моменты, когда отца-одиночку мобилизуют во время действия военного положения.
«Если отсрочка не оформлена должным образом, мужчины могут мобилизовать», — отметила юрист.
Поэтому важно, чтобы отец-одиночка заблаговременно оформил право на отсрочку, поскольку в противном случае, даже имея несовершеннолетних детей без матери, его могут призвать в Вооруженные силы Украины.
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