За словами Оболєнського, тим, хто відмовляється захищати свою країну, можна присвоїти статус "негромадянина України".

Громадян, які відмовляються від військової служби під час мобілізації, варто зобов'язати до сплати штрафу та обмежити в їхніх конституційних правах, зокрема заборонити їм голосувати на виборах.

Про це 14 жовтня в програмі "Дивись" Романа Кравця розповів полковник Ігор Оболєнський, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

Він висловив свої пропозиції щодо обмежень для тих, хто ухиляється від військової служби або стає самовільно залишившим частину (СЗЧ).

За словами Оболєнського, тим, хто відмовляється захищати свою країну, можна присвоїти статус "негромадянина України".

"Щодо питання СЗЧ та економічного бронювання. Чи можемо ми запровадити статус негромадянина? Видавати паспорт, який би забороняв людині голосувати? Якщо військовий відмовляється виконувати свої обов'язки, його місце займає інший, який готовий захищати. Є й ті, хто хоче "відкупитися". Добре, нехай, але тоді давайте зробимо так, що протягом п'яти років він не зможе голосувати", — пояснив полковник.

Також статус "негромадянина", на думку Оболєнського, слід надавати чоловікам, які виїхали за кордон, отримують там соціальні виплати і не планують повертатися до України. Він підкреслив, що не може пробачити своїм колишнім друзям, які обіцяли захищати батьківщину, але втекли.

"Я багато пережив на полі бою. У 2021 році зустрічав людей, які сміялися, коли я говорив про можливість війни. Вони обіцяли бути першими зі зброєю в руках. Де вони зараз?" — поділився комбриг.

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