По словам Оболенского, тем, кто отказывается защищать свою страну, можно присвоить статус "негражданина Украины".

Граждан, отказывающихся от военной службы во время мобилизации , следует обязать к уплате штрафа и ограничить в их конституционных правах, в частности, запретить им голосовать на выборах.

Об этом 14 октября в программе "Смотри" Романа Кравца рассказал полковник Игорь Оболенский, командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Он высказал свои предложения по ограничениям для тех, кто уклоняется от военной службы или становится самовольно оставившим часть (СЗЧ).

По словам Оболенского, тем, кто отказывается защищать свою страну, можно присвоить статус "негражданина Украины".

"О вопросе СЗЧ и экономического бронирования. Можем ли мы ввести статус негражданина? Выдавать паспорт, который бы запрещал человеку голосовать? Если военный отказывается выполнять свои обязанности, его место занимает другой, готовый защищать. Есть и те, кто хочет "откупиться" ". Ладно, пусть, но тогда давайте сделаем так, что в течение пяти лет он не сможет голосовать", - объяснил полковник.

Также статус "негражданина", по мнению Оболенского, следует предоставлять мужчинам, которые выехали за границу, получают там социальные выплаты и не планируют возвращаться в Украину. Он подчеркнул, что не может простить своих бывших друзей, которые обещали защищать родину, но сбежали.

"Я много пережил на поле боя. В 2021 году встречал смеющихся людей, когда я говорил о возможности войны. Они обещали быть первыми с оружием в руках. Где они сейчас?" - поделился комбриг.

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