Немає нічого гіршого, ніж відкрити дверцята пральної машини і відчути неприємний запах, дізнайтеся, як його позбутися.

Щоб ваша пральна машина перестала пахнути, фахівці назвали найкращі методи, як позбутися неприємного запаху в пральній машині.

Неприємні запахи у вашій пральній машині викликані поєднанням плісняви, грибка та бактерій.

За іронією долі, машина, яка повинна прати ваш одяг, починає пахнути гірше, ніж сама білизна.

Щоб повернути вашу машину в нормальний стан, у нас є кілька простих порад про те, як позбутися неприємного запаху в пральній машині.

Кращі поради щодо видалення запахів з пральної машини:

Є кілька способів видалення неприємних запахів із пральної машини.

Позбавтеся неприємного запаху в пральній машині за допомогою харчової соди.

Харчова сода використовується для видалення багатьох запахів у вашій оселі, і вона працює так само і для пральних машин. Почніть зі змішування ¼ склянки харчової соди з рівними частинами води. Вилийте суміш туди, куди ви зазвичай кладете пральний порошок, і запустіть звичайний цикл (без білизни, звичайно!).

Використовуйте оцет для усунення неприємного запаху в пральній машині.

Ви також можете використовувати оцет, щоб позбутися запаху в пральній машині. Просто додайте 2 склянки дистильованого білого оцту в дозатор миючого засобу вашої пральної машини та запустіть цикл на найвищій температурі та найдовшому циклі.

Для пральної машини з верхнім завантаженням збільште оцет до 4 чашок і дайте машині частково наповнитися, перш ніж відкривати кришку і призупиняти цикл. Додайте оцет у воду та залиште на одну годину.

Ви також можете додати оцет у суміш харчової соди/води. Ця комбінація допоможе видалити цвіль і неприємний запах від бруду, що накопичився.

Якщо запах зберігається навіть після чищення приладу, розгляньте можливість прочищення стояка. Можливо, труба частково засмічена. Використовуйте засіб для прочищення зливного отвору, щоб видалити осад, що накопичився. Тепер, коли ви позбавилися проблеми, вкрай важливо не допустити повторної появи неприємного запаху!

Джерело: freshwaveworks .

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