Нет ничего хуже, чем открыть дверцу стиральной машины и почувствовать неприятный, застоявшийся запах, узнайте, как от него избавиться.

Чтобы ваша стиральная машина перестала пахнуть специалисты назвали лучшие методы, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине.

Неприятные запахи в вашей стиральной машине вызваны сочетанием плесени, грибка и бактерий.

По иронии судьбы, машина, которая должна стирать вашу одежду, начинает пахнуть хуже, чем само белье.

Чтобы вернуть вашу машину в нормальное состояние, у нас есть несколько простых советов о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине.

Лучшие советы по удалению запахов из стиральной машины:

Есть несколько способов удаления неприятных запахов из стиральной машины.

Избавьтесь от неприятного запаха в стиральной машине с помощью пищевой соды.

Пищевая сода используется для удаления многих запахов в вашем доме, и она работает так же и для стиральных машин. Начните со смешивания ¼ стакана пищевой соды с равными частями воды. Вылейте смесь туда, куда вы обычно кладете стиральный порошок, и запустите обычный цикл (без белья, конечно!).

Используйте уксус для устранения неприятного запаха в стиральной машине.

Вы также можете использовать уксус, чтобы избавиться от запаха в стиральной машине. Просто добавьте 2 стакана дистиллированного белого уксуса в дозатор моющего средства вашей стиральной машины и запустите цикл на самой высокой температуре и самом длинном цикле.

Для стиральной машины с верхней загрузкой увеличьте количество уксуса до 4 чашек и дайте машине частично наполниться, прежде чем открывать крышку и приостанавливать цикл. Добавьте уксус в воду и оставьте на один час.

Вы также можете добавить уксус в смесь пищевой соды/воды. Эта комбинация поможет удалить плесень и неприятный запах от накопившейся грязи.

Если запах сохраняется даже после чистки прибора, рассмотрите возможность прочистки стояка. Возможно, труба частично засорилась. Используйте средство для прочистки сливного отверстия, чтобы удалить накопившийся осадок. Теперь, когда вы избавились от проблемы, крайне важно не допустить повторного появления неприятного запаха!

Источник: freshwaveworks.

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